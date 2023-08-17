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Кулеба об "отказе" от территорий для вступления в НАТО: никакой торговли не будет

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире "Завтрака с 1+1".

Он прокомментировал заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Енссена о том, что якобы Украина может стать членом альянса в обмен на оккупированные Россией территории.

Кулеба отметил, что Столтенберг и Енссен - это разные люди, а позиция генерального секретаря НАТО остается неизменной.

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, - никакой торговли украинскими территориями быть не может", - сказал министр.

Глава МИД также отметил, что украинское руководство работает, чтобы наша страна как можно быстрее присоединилась к НАТО, а не обсуждает возможные опции.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Енссен заявил, что его слова были ошибкой.

Такое заявление чиновника НАТО резко раскритиковали в Украине. В частности, спикер МИД Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

При этом в Белом доме заверили, что в НАТО не обсуждается вступление Украины в обмен на территории.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба