Кулеба дорікнув Ізраїлю за прийом платежів від російської системи "Мир"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на прийом в Ізраїлі платіжних карток через російську систему "Мир".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.
Кулеба назвав такі дії ізраїльської влади "аморальними". Окрім того, він констатував серйозний удар по двосторонніх взаєминах держав.
"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров’ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи "Мир", створеної для ухилення від санкцій", – написав міністр.
Нагадаємо, що аудитор Deloitte останнім із "великої четвірки" компаній оголосив про припинення роботи в Росії.
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