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Кулеба и новый глава МИД Нидерландов обсудили ускорение поставок Patriot в Украину

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Обсудили поставки Patriot в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Во время разговора Кулеба поблагодарил своего коллегу за подтверждение того, что Нидерланды будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине. В частности, речь шла о военной помощи и санкциях против России.

"Я особо отметил необходимость скорейшей поставки в Украину анонсированной системы противовоздушной обороны Patriot и выразил благодарность за неизменность нидерландского лидерства во всех соответствующих сферах", - написал Кулеба.

Patriot для Украины

Напомним, что одну из систем Patriot Украина получит от Нидерландов.

Недавно стало известно, что Украина с помощью США, возможно, готовит очередное соглашение по усилению противовоздушной обороны. Обсуждается идея поставки израильских систем Patriot.

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