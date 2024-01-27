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Кулеба и глава МИД Литвы обсудили совместное производство дронов

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Литва начнут совместное производство дронов. Главы МИД обеих стран обсудили шаги по наращиванию производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Ландсбергисом Габриелюсом.

"Сегодня мы с Габриелюсом сосредоточились на выполнении тех договоренностей, которых достиг президент (во время визита в Литву, - ред.), и большую часть разговора посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабировать производство. Это была ключевая тема", - заявил Кулеба.

Литовский министр отметил, что проекты, которые помогут защите Украины и усилят обороноспособность Литвы, получат внимание от правительства.

"Мы можем начать с производства комплектующих и того, что необходимо на поле боя. В частности, того, что будет необходимо для производства дронов. Мы говорим сначала об ограниченном количестве. Я думаю, что это может произойти очень быстро", - сказал Габриелюс.

Также, по словам Кулебы, стороны обсудили путь Украины в ЕС и НАТО, вопрос замороженных активов России, санкции и создание военного фонда ЕС для Украины.

 

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, 25 января министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

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МИД УкраиныЛитваДмитрий Кулебадрони