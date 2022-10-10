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Кулеба и Блинкен обсудили массированные удары по Украине. США заверили в поддержке

Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны затронули вопросы утренних массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Блинкена.

"Только что разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США после ужасных ударов Кремля сегодня утром. Мы продолжим оказывать непоколебимую экономическую и гуманитарную помощь, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - пишет Блинкен.

Как отмечает Кулеба, стороны сошлись во мнении, что Россия не должна избежать наказания за ракетные удары по Украине. Во время разговора министр также отметил, что Украина нуждается в укреплении обороноспособности, Россия - в новых санкцях, а Москва - в ответственности за терроризм.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

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