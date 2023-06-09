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Кулеба: США помогают Украине смягчить последствия катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС

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Пятница 09 июня 2023 03:45
Кулеба: США помогают Украине смягчить последствия катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине помощь в смягчении последствий экологической и гуманитарной катастрофы в южных областях страны после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника.

Ситуацию после разрушения дамбы в Херсонской области он обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"США помогают нам смягчить последствия катастрофы в Каховке по вине России", - говорится в публикации.

Кроме того, стороны во время общения сосредоточились на вопросах предоставления Украине военной помощи, и Штаты "продолжат усилия по поставке большего количества оружия и боеприпасов".

"Мы также обсудили ожидаемые итоги саммита НАТО в Вильнюсе", - добавил глава МИД.

Отметим, ранее вечером 8 июня Кулеба заявил, что Украина вскоре получит помощь от НАТО для ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ситуация на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты ночью 6 июня подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. По данным украинской разведки, интервенты устроили взрыв дистанционно.

Как отметили в "Укргидроэнерго", гидроэлектростанция была полностью разрушена и уже не подлежит восстановлению.

В результате подрыва ГЭС и разрушения дамбы были затоплены несколько населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Специалисты предупреждают, что в этих регионах ожидаются проблемы с водоснабжением.

Уже известно о жертвах в результате затоплений. Так, в оккупированных Олешках погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

На правобережье Херсонской области продолжаются работы по эвакуации граждан из затопленных поселков и городов. При этом войска РФ, дислоцирующиеся на левом берегу реки Днепр, продолжают обстреливать населенные пункты на западном побережье.

Между тем, на оккупированной части области складывается худшая ситуация из-за затоплений, однако россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС, и "смыла" свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.

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