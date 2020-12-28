Кулеба сумнівається в західному векторі Білорусі найближчим часом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що в осяжному майбутньому Білорусь буде розвиватися в прозахідному напрямі. Російська Федерація занадто глибоко проникла в неї.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik.

За його словами, вплив західних країн на події в Білорусі вкрай обмежений.

"У будь-якому випадку, я не бачу, як Білорусь може розвиватися в прозахідному напрямі в осяжному майбутньому. Росії вдалося настільки глибоко проникнути в білоруську еліту, економіку, суспільство і політику, а також в апарат безпеки та збройні сили, що кардинальної зміни ситуації навряд чи можна очікувати, навіть якщо (Олександра, - ред.) Лукашенка в якийсь момент змінить інший лідер", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що сьогоднішній народний рух у Білорусі перебуває на роздоріжжі: залишатися вірним мирному протесту в традиціях Махатми Ганді або радикалізуватися під репресіями режиму.

"У будь-якому випадку демократична частина білоруського суспільства переживає процес дозрівання, що, однак, потребує високої ціни. Це ціна, яку такі країни, як Україна, Польща і країни Балтії, мали заплатити у своїй боротьбі за незалежність і демократію", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що якщо Росія встановить повний контроль над Білоруссю, то російська армія зможе оточити половину України.

Також він вважає недоцільним введення економічних санкцій проти Білорусі.