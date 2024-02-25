Кулеба: Россия использует тему выборов для разъединения Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на форуме "Украина. Год 2024".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что Российская Федерация имеет четыре темы, на которые сейчас работают российские информационно-психологические операции:

дискредитация высшего политического руководства,

раскол элит,

деморализация ВСУ,

деморализация нашего населения.

Он заявил, что россияне сосредоточены на разъединении Украины, на втором месте - Польша.

"В Польше нарратив "поляки унизили украинцев" есть в обязательном исполнении. То, что вы видите сейчас с Польшей, там огромный вклад РФ", - добавил секретарь СНБО.

В то же время Кулеба заявил, что первый нарратив, который продвигает Россия - это усталость от войны и это полностью направлено на внешнее разъединение.

"Второй - направлен на внутреннее разъединение - это выборы в Украине. Мы уже видим их усилия. Эту историю они пытаются разогнать и на международном уровне. Это история с которой надо очень осторожно, но решительно работать, потому что россияне будут дальше это раскачивать", - пояснил министр.

По словам главы МИД, то, что происходит в Польше - это очевидный российский след. Цель, по данным Кулебы, очень проста - сыграть на ситуации, чтобы расколоть.

"Как противодействовать? Во-первых, сохранять единство. Второе - нужно ежедневно работать на результат. Когда ежедневно будет поступать оружие, будут санкционные пакеты, когда ежедневно будут решения - эти решения будут выбивать опоры из-под России", - прокомментировал министр.

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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