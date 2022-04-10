Кулеба закликав вчених усього світу з'ясувати, що призвело до "різанини в Бучі"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає вчених усього світу з'ясувати, що призвело до російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". За його словами, провина лежить на російських політичних елітах і пропаганді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували грунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав вбивства мирних жителів у Бучі військовим злочином і закликав знайти винних.
Також повідомлялося, що Україна використовує передові технології для пошуку та ідентифікації російських військових злочинців.
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