Кулеба закликав вчених усього світу з'ясувати, що призвело до "різанини в Бучі"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає вчених усього світу з'ясувати, що призвело до російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". За його словами, провина лежить на російських політичних елітах і пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Буча трапилася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, вирощували російську перевагу і готували грунт для цих злодіянь. Я закликаю вчених усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", - зазначив він.