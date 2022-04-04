RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба: Злочини Росії в Бучі – лише вершина айсберга

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жахливі кадри з Бучі є лише частиною всіх злочинів, вчинених російською армією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Дипломат під час візиту до Польщі торкнувся теми воєнних злочинів РФ. На його думку, звірства російських окупантів на Київщині вимагають серйозних санкцій G7 і ЄС.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", – заявив Кулеба.

Міністр звернувся до західних колег, у яких залишаються сумніви щодо продовження співпраці з РФ. Він порадив їм поїхати в Бучу, а потім поспілкуватися з ним.

"Можу без перебільшень, з великою тугою сказати вам, що ситуація в Маріуполі набагато гірша за те, що ми бачили в Бучі та інших містах, селищах і селах під Києвом", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що генпрокурор Венедіктова назвала ситуацію в Бородянці найгіршою з точки зору жертв воєнних злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБучаКиївська областьДмитро КулебаВС РФВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України