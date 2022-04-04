Кулеба: Злочини Росії в Бучі – лише вершина айсберга

Дипломат під час візиту до Польщі торкнувся теми воєнних злочинів РФ. На його думку, звірства російських окупантів на Київщині вимагають серйозних санкцій G7 і ЄС.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", – заявив Кулеба.

Міністр звернувся до західних колег, у яких залишаються сумніви щодо продовження співпраці з РФ. Він порадив їм поїхати в Бучу, а потім поспілкуватися з ним.

"Можу без перебільшень, з великою тугою сказати вам, що ситуація в Маріуполі набагато гірша за те, що ми бачили в Бучі та інших містах, селищах і селах під Києвом", – додав Кулеба.