RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба застеріг світ від загрози морських операцій РФ під чужим прапором

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії уникати морських портів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба бачить загрозу для світової морської торгівлі через войовничі дії РФ. Україна, за його словами, робить все можливе для захисту ланцюгів доставки.

"Беручи до уваги загрозу потенційних операцій російського флоту під чужим прапором, ми закликаємо всі судна, страховиків і екіпажі уникати російських портів для власної ж безпеки", – заявив міністр.

До слова, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з негайною вимогою припинити війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСРосійська ФедераціяДмитро КулебаВМФ РФВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України