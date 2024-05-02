Кулеба объяснил, почему Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира

"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы", - заявил он.

Поэтому, по словам министра, в Глобальном саммите мира не предполагается участие России.

"Потому что цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", - подчеркнул он.

