Кулеба о поставках оружия для ВСУ: ЕС и НАТО должны сотрудничать для удовлетворения потребностей

По его словам, Украина уже говорила о необходимости сотрудничества и развития оборонно-промышленного комплекса стран ЕС и НАТО как целостного механизма.

"То есть это очень важно, потому что ни одна страна сама по себе если будет работать только со своими оборонными индустриями, не способна удовлетворить потребности Украины или собственного государства в оружии и снарядах. Для того чтобы решить эту проблему НАТО и ЕС должны смотреть на свои оборонные индустрии, как на целостный комплекс, убрали все ненужные регуляторные ограничения, имели общую политику поддержку частного бизнеса", - сказал Кулеба.

Министр заявил, что сегодня впервые услышал, что то о чем так долго говорила и призвала Украина - срезонировало. Он отметил, что представители НАТО и ЕС уже говорят не только о том, что они будут поддерживать свои оборонные компании, но и о том, что нужно действительно создавать систему. Потому что цельная система оборонно-промышленного комплекса способна удовлетворить потребности этой войны.

"Как правильно сказал Дэвид Кэмерон, комментируя вопросы оборонных индустрий, после этого заседания нам нужно превратить политическую волю в конкретные действия. И это реально сегодня прозвучало от фактически каждого министра", - подчеркнул он.

"Усталость от войны в Украине"

Напомним, недавно российские пранкеры смогли дозвониться премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Она пожаловалась им, что в странах Запада есть усталость от войны России против Украины.

Она добавляла, что конфликт может затянуться на долгие годы, поскольку контрнаступление украинских защитников якобы идет не так, как ожидалось.

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк подверг критике западные СМИ, которые продолжают запускать в программу сюжеты об усталости от войны.

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