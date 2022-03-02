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Кулеба про переговори з Росією: коли буде новий раунд, наразі невідомо

Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба заявив, що поки що невідомо, коли пройде новий раунд переговорів з Росією. У будь-якому разі, Київ не прийме російських ультиматумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Перший раунд переговорів відбувся, жодної "зради" не було, вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у зверненні перед початком війни. Ми готові до переговорів, але не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли пройдуть нові переговори, поки невідомо", - відзначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна згодна на подальші переговори з Росією щодо припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбардувати українців.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України