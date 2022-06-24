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Кулеба відповів Лаврову на слова про коаліцію для війни з Росією

Фото: Дмитро Кулеба і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про формування західної коаліції проти РФ через роздратування успіхами України на шляху європейської інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби на телемарафоні.

За його словами, росіяни намагаються показати, що їм нібито байдужа підтримка України на Заході.

"Але їм глибоко не байдуже, вони б охоче хотіли зупинити цей процес, але цієї можливості не мають. І ці заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце, тому немає жодної проблеми, що формується коаліція, але вона проти країни, яка є агресором і злочинцем", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Лавров, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, назвав це формуванням західної коаліції для війни з Росією. А також порівняв ці дії з тим, як на початку Другої світової війни діяв Адольф Гітлер.

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Дмитро КулебаЛавров