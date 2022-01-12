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Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА

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Київ, Середа 12 січня 2022 19:34
Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА Фото: перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було", - написав Кулеба.

Він наголосив на тому, що перебуває на робочому місці і виконує свої посадові обов’язки та закликав ЗМІ перевіряти інформацію.

"Перебуваю на робочому місці в Київській міській державній адміністрації - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Прошу засоби масової інформації обережніше ставитися до неперевіреної інформації", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуги народу» планують призначити головою КМДА нардепа Миколу Тищенка, якщо він збере голоси за закон про столицю.

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