Кулеба пояснив, навіщо Україна створює різні альянси з сусідами

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з сусідами. Це частина нової зовнішньополітичної стратегії України.
Про це міністр сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами".
За його словами, Люблінський трикутник, асоційоване тріо і Квадрига – це частина нової зовнішньополітичної стратегії України. Великі міжнародні організації занепадають, а місцями і зовсім паралізовані через протиріччя між ключовими гравцями.
Тому ,за його словами, "з'явилася необхідність в більш вузьких альянсах однодумців, готових діяти".
"Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном", - уточнив міністр.