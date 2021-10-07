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Кулеба пояснив, навіщо Україна створює різні альянси з сусідами

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 09:38
Кулеба пояснив, навіщо Україна створює різні альянси з сусідами Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з сусідами. Це частина нової зовнішньополітичної стратегії України.

Про це міністр сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами".

За його словами, Люблінський трикутник, асоційоване тріо і Квадрига – це частина нової зовнішньополітичної стратегії України. Великі міжнародні організації занепадають, а місцями і зовсім паралізовані через протиріччя між ключовими гравцями.

Тому ,за його словами, "з'явилася необхідність в більш вузьких альянсах однодумців, готових діяти".

"Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном", - уточнив міністр.

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Дмитро Кулеба
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