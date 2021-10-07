Кулеба пояснив, навіщо Україна створює різні альянси з сусідами

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з сусідами. Це частина нової зовнішньополітичної стратегії України.

Про це міністр сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами ".

За його словами, Люблінський трикутник, асоційоване тріо і Квадрига – це частина нової зовнішньополітичної стратегії України. Великі міжнародні організації занепадають, а місцями і зовсім паралізовані через протиріччя між ключовими гравцями.

Тому ,за його словами, "з'явилася необхідність в більш вузьких альянсах однодумців, готових діяти".

"Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном", - уточнив міністр.