Кулеба пояснив, чому затягнулася зустріч Зеленського з Байденом: пішла розмова
Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом 1 вересня у Білому домі затягнулася, бо "пішла розмова". З цього візиту Україна повернулася сильнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, українська сторона в принципі досягла всього, чого хотіла. Він також відповів на питання, чому затягнулася зустріч президентів.
"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Відразу почалася рефлексія обговорення", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден заявив про бажання відвідати Україну, але візит відбудеться не цього року.
Зустріч Зеленського з Байденом пройшла 1 вересня, РБК-Україна детально писало про її підсумки.