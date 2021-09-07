Кулеба пояснив, чому затягнулася зустріч Зеленського з Байденом: пішла розмова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданку з 1+1" .

За його словами, українська сторона в принципі досягла всього, чого хотіла. Він також відповів на питання, чому затягнулася зустріч президентів.

"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Відразу почалася рефлексія обговорення", - додав Кулеба.