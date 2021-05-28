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Кулеба пояснив, чому Україна не відкличе посла в Білорусі

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 01:45
Кулеба пояснив, чому Україна не відкличе посла в Білорусі Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Міністерство закордонних справ України не відкличе першим посла у Білорусі Ігоря Кизимира. Оскільки він займається гуманітарними питаннями.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі “Право на владу”.

За його словами, відкликання посла – дуже серйозний крок.

"Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями й зараз проблема трансплантології у Білорусі з нашими пацієнтами”, - сказав він.

Кулеба підкреслив, що МЗС буде допомагати кожному українському громадянину, який "застряг" у Білорусі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без жодних вагань. За його словами, дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оцінили наслідки припинення авіасполучення з Білоруссю.

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