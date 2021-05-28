Кулеба пояснив, чому Україна не відкличе посла в Білорусі
Міністерство закордонних справ України не відкличе першим посла у Білорусі Ігоря Кизимира. Оскільки він займається гуманітарними питаннями.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі “Право на владу”.
За його словами, відкликання посла – дуже серйозний крок.
"Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями й зараз проблема трансплантології у Білорусі з нашими пацієнтами”, - сказав він.
Кулеба підкреслив, що МЗС буде допомагати кожному українському громадянину, який "застряг" у Білорусі.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без жодних вагань. За його словами, дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.
Також РБК-Україна писало, що в Україні оцінили наслідки припинення авіасполучення з Білоруссю.