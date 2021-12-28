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Кулеба пояснив 10 кроків Зеленського щодо виконання Мінських угод

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи проглядаються якісь сутнісні зрушення щодо Мінських переговорів. Останнім часом ТКГ була такою собі заїждженої платівкою, і здавалося, в ній нічого не доб'єшся, але потім домовилися про нове перемир'я.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо говорити в цілому про врегулювання, то в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до прийняття.

"Там вже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне тільки зелене світло від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їх маріонеток. Більш доречна характеристика - заговорювання процесу", - заявив він.

Він також пояснив, що це за 10 кроків з виконання Мінських угод, про які заявив Володимир Зеленський.

"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ні Мінських домовленостей, ні формату функціонування ТКГ або Нормандського формату", - заявив Кулеба.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаДмитро Кулеба