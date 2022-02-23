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Кулеба обговорив з главою Пентагону військову підтримку у сфері ППО

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 03:10
Кулеба обговорив з главою Пентагону військову підтримку у сфері ППО Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у вівторок з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили продовження військової допомоги, у тому числі співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава Пентагону висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною, наголошується в повідомленні.

"Сторони обговорили практичні кроки щодо захисту України, зокрема, розвитку співробітництва в галузях протиповітряної та протиракетної оборони", - повідомляє МЗС України.

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США про формування в Україні територіальної оборони і "висловив надію на тісну співпрацю для її розвитку".

Сторони погодили продовження консультацій і контактів на вищому військово-політичному рівні.

Президент США Джо Байден у вівторок на зустрічі в Білому домі з Дмитром Кулебою заявив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу у військовій та економічній сферах.

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