Кулеба обговорив з главою Пентагону військову підтримку у сфері ППО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у вівторок з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили продовження військової допомоги, у тому числі співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Про це РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Глава Пентагону висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною, наголошується в повідомленні.
"Сторони обговорили практичні кроки щодо захисту України, зокрема, розвитку співробітництва в галузях протиповітряної та протиракетної оборони", - повідомляє МЗС України.
Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США про формування в Україні територіальної оборони і "висловив надію на тісну співпрацю для її розвитку".
Сторони погодили продовження консультацій і контактів на вищому військово-політичному рівні.
Президент США Джо Байден у вівторок на зустрічі в Білому домі з Дмитром Кулебою заявив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу у військовій та економічній сферах.