Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію в Європі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. В ході переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема - безпекова ситуація. Ми обидва погодилися з ключовим принципом: рішення з безпеки України можуть прийматися тільки за участю України, а рішення з безпеки Європи в цілому за участю ЄС", - написав міністр.
Нагадаємо, раніше Боррель прокоментував можливе вторгнення російських військ в Україну, заявивши, що європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого.