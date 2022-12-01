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Кулеба обсудил с главами МИД Дании и Швеции реализацию формулы мира и санкции

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Бухарест, Четверг 01 декабря 2022 01:30
Кулеба обсудил с главами МИД Дании и Швеции реализацию формулы мира и санкции Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Он отметил, что за два года совместной работы две страны прошли много кризисов и стали настоящими друзьями.

"На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского", - сообщил Кулеба.

С главой МИД Швеции Тобиасом Биллстромом он обсудил санкционное давление на Россию и следующий пакет санкций ЕС. Стороны также сосредоточились на способах ускорения вступления Украины в ЕС.

Ранее Кулеба сообщил, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.

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