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Кулеба назвал три условия для поражения России в войне

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Понедельник 26 июня 2023 13:25
Кулеба назвал три условия для поражения России в войне Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы Россия не победила в войне, международным союзникам следует, в частности, предоставлять Украине все необходимое оружие и усиливать санкции против государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, назвал три условия для поражения России. Он отметил, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

Теперь для победы Украины в войне необходимо:

  • Оказывать Украине необходимую военную помощь,
  • Усиливать санкционное давление против страны-агрессора,
  • Демонстрировать решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения РФ в войне против Украины и становления демократического мира.

"Два события доказали, что Украина победит. В Бердянске украинские подростки Тигран и Никита пожертвовали своей жизнью, чтобы противостоять оккупации. В России танки двинулись на Москву с небольшим сопротивлением. На заседании Совета министров иностранных дел я призвал ЕС ускорить поражение России, усилив поддержку Украины", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что в субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали, ведь Россия ежедневно слабеет.

По его словам, сейчас критически важно:

  • Предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним,
  • Ужесточать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов,
  • Помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дроновых индустрий.

Министр отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца: "Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории".

Он также приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд. евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и будет развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

Переворот в России

На выходных лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу наемников и начал поход на Москву.

Наемники пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. До Москвы колонны "Вагнера" не дошли около 200 км. Вечером 24 июня после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

При этом аналитики ISW считают, что бунт в РФ показал слабость Кремля, и может нанести существенный ущерб его усилиям в ее войне против Украины.

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