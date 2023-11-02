Кулеба назвал преимущества сотрудничества оборонных индустрий Украины и ЕС

"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что ЕС должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на нынешние вызовы. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в Совместной внешней и политике безопасности ЕС. Нам нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их. И это тот вклад, который способна внести Украина", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.

При этом он подчеркнул, что расширение Европейского союза и принятие новых государств-членов не должно стать заложником процесса реформирования ЕС.

Альянс оборонных индустрий

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

В целом, к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.