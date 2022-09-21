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Кулеба назвал единственный правильный ответ на воинственные угрозы Путина

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Единственным правильным ответом на последние угрозы президента России Владимира Путина будет увеличение поддержки Украины в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Единственный уместный ответ на воинственные угрозы Путина - удвоить поддержку Украины. Больше санкций против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше выезжающих из России компаний. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", - написал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

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Дмитрий КулебаРоссийская Федерация