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Кулеба назвав справжню ціль Путіна та попередив Європу про пастку

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 22:03
Кулеба назвав справжню ціль Путіна та попередив Європу про пастку Фото: Олексій Кулеба, глава МЗС України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

План президента РФ Володимира Путіна полягає не лише в тому, щоб знищити Україну. Він також хоче занурити всю Європу в кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Ради ЄС.

"Путін хоче вкрасти нормальне життя і стабільність у кожної європейської родини. Енергетичним шантажем і зростанням цін, дефіцитом продовольства, пропагандою та брехнею, спробами дестабілізувати уряди. Справжня ціль Росії - страждання Європи. Путін хоче, щоб європейці та росіяни жили однаково погано", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Путін хоче налаштувати громадську думку проти діючих урядів, сподіваючись замінити їх на радикальні сили, які будуть більш прихильними до Росії.

"Відступити і підкоритися його вимогам не вийде, і це ніколи не працювало. Це пастка. Я впевнений, що наступними тижнями з’являться нові проросійські голоси, які будуть підштовхувати громадську думку до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він лише залишив Європу в спокої", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть набагато гіршими за все, з чим ми вже маємо справу.

Нагадаємо, злочини російських військових в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн.

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Володимир Путін Європа
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