Кулеба: у нас дійсно було спільне минуле з Росією, але наше майбутнє у Європі
Україна та Росія дійсно мали спільне минуле. Однак майбутнє нашої країни знаходиться в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у відеозверненні.
Водночас, міністр наголосив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, бо вона "залишається політичною реальністю".
"Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискридитувала і ми не можемо їй вірити... Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій акцентував увагу на спільному історичному минулому України та Росії.
Зокрема, Путін назвав сучасну Україну "дітищем радянської епохи" та заявив, що вона створювалася нібито за рахунок історичної Росії.