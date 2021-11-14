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Кулеба напередодні саміту міністрів ЄС зідзвонився з Боррелем: про що говорили

Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова відбулася напередодні саміту глав МЗС країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що глава української дипломатії розповів Боррелю про ситуацію з безпекою на Донбасі, в Криму і вздовж українських кордонів.

"Міністр відзначив деструктивний підхід Російської Федерації до переговорів у нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій", - йдеться в повідомленні.

Також Боррель запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба візьме участь у саміті міністрів ЄС, який пройде завтра, 15 листопада.

На полях саміту у нього заплановані й інші зустрічі, в тому числі главами МЗС Німеччини та Франції.

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ЕвросоюзДмитро Кулеба