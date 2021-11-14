Кулеба напередодні саміту міністрів ЄС зідзвонився з Боррелем: про що говорили

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова відбулася напередодні саміту глав МЗС країн Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Повідомляється, що глава української дипломатії розповів Боррелю про ситуацію з безпекою на Донбасі, в Криму і вздовж українських кордонів.
"Міністр відзначив деструктивний підхід Російської Федерації до переговорів у нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій", - йдеться в повідомленні.
Також Боррель запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба візьме участь у саміті міністрів ЄС, який пройде завтра, 15 листопада.
На полях саміту у нього заплановані й інші зустрічі, в тому числі главами МЗС Німеччини та Франції.