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Кулеба про мінський процес: готовий провести відверту розмову з Лавровим

Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба готовий провести розмову з Лавровим, аби порушити питання мінського процесу. Бажає вивести угоди із глухого кута.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

За словами Кулеби, голова МЗС Росії Сергій Лавров проігнорував запрошення на сьогоднішню онлайн-дискусію. Водночас міністр був би готовий обговорити з колегою як можна вивести мінські угоди з глухого кута.

"Міністри ФРН Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, аби залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести мінський процес із глухого кута, в який його завела Росія", - заявив Кулеба.

Також міністр нагадав, що мінські угоди, в першу чергу, передбачають всеосяжне припинення вогню.

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МЗСРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро КулебаЛавров