Кулеба - критикам контрнаступления: даже сомневающиеся со временем начинают надеяться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже сомневающиеся со временем начинают надеяться", - заявил он.

Министр добавил, что "последний раз американцы сталкивались с таким уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии".

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть более осторожны в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях", - подчеркнул Кулеба.

При этом он заявил, что Украине не нужно ничего доказывать.

"Наш успех вознаградит оптимистов и погубит репутацию сомневающихся. А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа - это тяжелый труд", - подчеркнул он.

Заявления о "медленном контрнаступлении"

Последние несколько недель официальные лица стран Запада утверждают, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем они ожидали.

В то же время, украинские защитники ежедневно демонстрируют успешные действия на фронте, уничтожая вражеских солдат и продолжая продвижение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления о "медленном контрнаступлении" ВСУ - это абсолютное непонимание войны.

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