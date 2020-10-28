Кулеба виключив перегляд мінських угод

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти перегляду мінських домовленостей і нормандського формату для врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, написання нових домовленостей є дуже ризикованим і неефективним способом вирішення проблеми.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми будемо підходити до чинних мінських домовленостей, як до чогось висічених в камені, тоді нічого нікуди не злетить, тому що реальність змінюється. Потрібно шукати рішення в межах наявних домовленостей", - заявив він.

За словами міністра, на цей час країни нормандського формату не готові міняти Мінськ-2 на принципово новий Мінськ-3, а "без цього ми повинні бути зосереджені на виконанні Мінська-2".

При цьому Кулеба додав, що зараз немає доцільності змінювати нормандський формат переговорів, але це не означає, що Україна не залучає інших гравців в цей процес, в тому числі Європейський союз і Сполучені Штати.

"Я не бачу зараз доцільності змінювати нормандський формат, бо він функціонує. Важко, він ніколи не функціонував легко і бадьоро, але він є, і в цьому колі потрібно домовлятися. Але це не означає, що ми не залучаємо інших гравців для того, щоб сприяти цим домовленостям", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков повідомив, що Україна буде просити Німеччину і Францію підтримати перегляд мінських домовленостей. При цьому міністр хоче залишити "Мінськ" для вирішення економічних та гуманітарних питань.