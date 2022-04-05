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Кулеба до ЄС: введіть "мати всіх санкцій" і війна завершиться за лічені місяці

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу ввести всілякі санкції проти Росії. Оскільки, таким чином, війна в Україні може завершитися за лічені місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Щоб запобігти "новій Бучі", введіть матір всіх санкції: припиніть купувати нафту, газ і вугілля у Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка - і її війна - припиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштують тисяч врятованих життів", - написав він.

Війна в Україні триває вже 41 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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