За його словами, РФ не випадково близько тижня тому відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який тимчасово Україна не контролює.

"Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії влаштовувати "виборчі каруселі", підвезення виборців для створення ефекту "волевиявлення" людей. Я наголошую, що відповідно до Міжнародного права - єдиний статус, яким володіє РФ в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей - це держава-окупант", - зазначив Кулеба.