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Кулеба їде до Швеції та Чехії домовлятися про посилення санкцій проти РФ

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня їде до Швеції та Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.

Повідомляється, що міністр відвідає Швецію (29 серпня) і Чехію (30-31 серпня) з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

У Стокгольмі Кулеба зустрінеться зі шведським прем'єром Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністром закордонних справ Анн Лінде, а також зустрінеться з керівництвом шведського парламенту і політичних партій.

"Основними темами переговорів будуть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства в ЄС, відновлення України", - йдеться в повідомленні.

У Празі український міністр візьме участь у неформальній зустрічі європейських колег, ключовою темою якої стануть візові обмеження для громадян Росії та восьмий пакет санкцій проти РФ.

Кулеба окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримають призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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ШвеціяЧехіяДмитро КулебаСанкції проти Росії