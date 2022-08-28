Кулеба їде до Швеції та Чехії домовлятися про посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня їде до Швеції та Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства.
Повідомляється, що міністр відвідає Швецію (29 серпня) і Чехію (30-31 серпня) з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.
У Стокгольмі Кулеба зустрінеться зі шведським прем'єром Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністром закордонних справ Анн Лінде, а також зустрінеться з керівництвом шведського парламенту і політичних партій.
"Основними темами переговорів будуть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства в ЄС, відновлення України", - йдеться в повідомленні.
У Празі український міністр візьме участь у неформальній зустрічі європейських колег, ключовою темою якої стануть візові обмеження для громадян Росії та восьмий пакет санкцій проти РФ.
Кулеба окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримають призупинення спрощеного візового режиму з Росією.
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