Кулеба про авіакатастрофу в Ірані: ми не дозволимо легко відкупитися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном у справі збитого іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України". Українська сторона вимагає, щоб винні понесли відповідальність.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "День".

За його словами, українська сторона не виступає сама, адже має партнерство постраждалих країн.

"Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитися і уникнути справедливості в цій історії", - заявив Кулеба.

Він додав, що українська сторона принципово стоїть на свому.

Нагадаємо, іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ Києву. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

Пізніше в МЗС України спростували інформацію про передачу українській стороні техзвіт Іраном.

Також Кулеба повідомляв, що переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу МАУ затягнувся. Зараз Київ чекає від Тегерана офіційні документи технічного звіту про причини катастрофи.