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Кулеба анонсировал поставки вооружения от НАТО

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды передадут несколько десятков миллионов евро фонду НАТО, из которого финансируются проекты для Украины. Это ускорит поставки нескольких типов оружия в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире национального телемарафона.

"Сегодня звучали объявления новых обязательств. К примеру, Нидерланды заявили сегодня, что передадут несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины", - сказал Кулеба.

Он отметил, что по результатам переговоров удалось увеличить фонды, поддерживающие Украину. Кроме этого, удалось ускорить поставки нескольких типов оружия, которые уже были обещаны Украине.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять по 500 млн евро для Украины ежегодно.

Кроме того, Столтенберг отмечал, что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.

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