Куда обращаться за назначением субсидий: разъяснение Минсоцполитики

Как отметили в пресс-службе, для получения субсидии впервые нужно подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

в ЦНАП или уполномоченным лицам исполнительных органов территориальных громад;

с 1 декабря - также в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

в электронной форме через Портал Дія.

В Минсоцполитики сообщили, что из-за войны министерство ввело рассмотрение вопроса о назначении жилищной субсидии на следующий период (с мая 2022 года по апрель 2023 года включительно) домохозяйствам, которые получали ее в отопительном сезоне 2021-2022 годов, без обращений граждан.

В пресс-службе также добавили, что Пенсионный фонд уже успешно обеспечил выплату субсидий в течение осени 2022 г. в рамках первого этапа передачи функций их предоставления от органов социальной защиты населения. Пенсионным фондом Украины начат второй этап - прием граждан и рассмотрение обращений граждан по указанным вопросам.

"С января 2023 назначение, начисление и выплату жилищных субсидий и льгот будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.