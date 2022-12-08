Куда обращаться за назначением субсидий: разъяснение Минсоцполитики

С 1 декабря 2022 года украинцы могут обратиться за субсидией не только в ЦНАПы и местные органы власти, но и в отделения Пенсионного Фонда, работающие по экстерриториальному принципу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Как отметили в пресс-службе, для получения субсидии впервые нужно подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:
В Минсоцполитики сообщили, что из-за войны министерство ввело рассмотрение вопроса о назначении жилищной субсидии на следующий период (с мая 2022 года по апрель 2023 года включительно) домохозяйствам, которые получали ее в отопительном сезоне 2021-2022 годов, без обращений граждан.
В пресс-службе также добавили, что Пенсионный фонд уже успешно обеспечил выплату субсидий в течение осени 2022 г. в рамках первого этапа передачи функций их предоставления от органов социальной защиты населения. Пенсионным фондом Украины начат второй этап - прием граждан и рассмотрение обращений граждан по указанным вопросам.
"С января 2023 назначение, начисление и выплату жилищных субсидий и льгот будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 декабря 2022 полномочия принимать обращение на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ рассказали, что это значит для граждан.