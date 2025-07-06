Куда исчезают воробьи и почему в Украине нет черных ворон, - интервью с орнитологом

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Птичье разнообразие: как много видов живет в Украине и какую роль они играют в экосистемах?

Жертвы войны: как боевые действия влияют на популяцию птиц, особенно краснокнижных?

Украина без воробьев и ласточек? Куда исчезают знакомые нам с детства птицы?

Города в лапах голубей: как правильно контролировать популяцию этих птиц?

Городские птицы: как кормить уток, голубей и лебедей, чтобы им не навредить?

Колибри, фламинго и экзотические попугаи: какие птицы поселятся в Украине из-за изменения климата?

Птичий мир Украины сегодня стремительно меняется – из-за войны, потери среды обитания, изменения климата и активной урбанизации. Воробьи и ласточки, которых мы привыкли видеть с детства, постепенно исчезают с наших улиц. Зато к нам начинают "заходить" экзотические виды: в Черновцах поселяются попугаи Крамера, а розовые фламинго уже пытаются гнездиться под Одессой.

В интервью РБК-Украина расспросило кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника природного заповедника "Днепровско-Орельский", доцента кафедры биоразнообразия и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, орнитолога Александра Пономаренко о том, что происходит с птичьим миром в Украине и чего ждать дальше.

Птичий мир Украины: многообразие видов и их роль в экосистемах

– Насколько богат на виды птичий мир в Украине?

– В Украине за все время наблюдений зафиксированы 454 вида птиц, а всего в Европе насчитывается около 540-560. Поэтому у нас достаточно хорошее видовое разнообразие птиц. Однако часть видов у нас залетные, некоторые исчезли, а стабильно встречаются примерно 416 видов.

Стоит заметить, что сейчас орнитологические международные организации пересматривают систематику разделения на виды, поскольку часто бывают очень разные взгляды на одних и тех же птиц. Вид – это понятие довольно относительное. К примеру, есть большой подорлик и малый подорлик – оба занесены в Красную книгу Украины. Они разделились на отдельные виды относительно недавно, это произошло примерно 2,5-3 миллиона лет назад, когда в Европе произошла трансформация экосистем.

Впрочем, сейчас уже фиксируют случаи межвидовой гибридизации у двух видов подорликов: когда самка из одного вида, а самец – из другого. Это свидетельствует, что виды, которые разделились относительно недавно, теперь снова объединяются. Но есть и случаи наоборот. То есть процесс перемешивания, отделения, объединения видов в природе происходит постоянно.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский", доцент кафедры биоразнообразия и экологии Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, орнитолог Александр Пономаренко (скриншот)

– Какую функцию выполняют птицы в экосистемах?

– Мелкие птицы – преимущественно регуляторы насекомых, это основная их функция. Речь идет в основном о воробьинообразных. Если возникает вспышка вредителей в лесном или сельском хозяйстве, то они их истребляют. Также птицы через поедание семян и зеленых частей регулируют численность и растений.

Птицы среднего и крупного размера в определенной степени дополняют функцию хищников, например таких, как волки, лисы и так далее. То есть они регулируют популяции мелких животных. Также есть крупные растительноядные птицы. Такие, как журавли. Они являются регуляторами первичной продукции в различных экосистемах.

– Какие могут быть последствия от сокращения популяции пернатых?

– Китай в середине ХХ-го века провел один эксперимент. Тогда Мао Цзэдун приказал уничтожить воробьев, которые якобы воровали зерно с посевов в большом количестве. В результате в Китае возникло такое нашествие вредителей, что они вынуждены были за валюту покупать воробьев у Советского Союза.

Мелкие птицы являются самым эффективным регулятором численности насекомых. Выпадение птиц из экосистем приводит к полной их перебалансировке.

Вредители съедают до 80% первой генерации листьев, но уже вторую генерацию птицы сохраняют очень эффективно. И от того, как дерево будет фотосинтезировать, будет зависеть урожай. Представьте, что из какого-то сада убираете всех птиц. Гарантирую, что в нем даже при качественных погодных условиях не будет 90% урожая, потому что гусеница сожрет все листья и дерево целый сезон будет восстанавливать свою листовую массу, вместо того, чтобы наращивать плоды.

Последствия войны: как боевые действия влияют на птиц

– Из-за боевых действий в Украине уничтожено много лесов, часть заповедников, в частности Аскания-Нова, оказалась под оккупацией. Постоянные взрывы нарушают режим тишины, который является крайне важным для птиц. Какие это будет иметь последствия для них?

– Есть группа птиц (синантропные), которые хорошо приспособились к проживанию рядом с человеком, такие, как ласточки, воробьи. Они живут даже на линии фронта. Недавно в орнитологическом журнале "Беркут" была статья – наблюдение бойца ВСУ за птицами из окопов в Донецкой области. Там отмечено, что синантропные птицы хорошо адаптируются к военным условиям. Даже в разбитых домах ласточки вывели птенцов. В целом птицы любят возвращаться в места, где они успешно гнездились.

Но птицы, на которых охотятся люди: утки, кулики, цапли, когда слышат выстрелы или взрывы, уходят из этих районов.

Больше всего вреда от войны для редких птиц. Например, краснокнижные виды водно-болотных птиц, которые имели массовые колонии на некоторых островах в заповедниках на юге Украины, сейчас под большим вопросом.

Ранее постоянство этих видов поддерживали работники заповедников и НПП с помощью биотехнии. Например, крачка малая нуждается в голом песчаном острове. Как только появится хоть какая-то травка, она гнездиться там не будет. До войны сотрудники заповедника вырывали траву на островках, чтобы птица там осталась. И это не единственный пример биотехнии на объектах природно-заповедного фонда Украины.

На территориях, которые сейчас под оккупацией, россияне явно не придерживаются заповедного режима. Думаю, вполне вероятно, гнездование этих видов мы там можем потерять.

Александр Пономаренко во время экспедиций (фото: instagram.com zapovidnik_dnipro_oril)

– Какие краснокнижные птицы под наибольшей угрозой из-за войны?

– Трудно сказать, потому что надо понимать всю динамику по Черноморскому и Азовскому побережью, поскольку прежде всего страдают виды именно этих районов. На севере больших подорликов мы защитили, отвоевав свою территорию. А вот краснокнижные виды водно-болотного комплекса на юге Украины пострадали гораздо больше.

Мы не знаем, что сейчас с ястребом коротконогим, который в Украине гнездился только в Луганской области, а основной его ареал находился в России. Мы сейчас не контролируем эту территорию, поэтому орнитологи готовятся к худшему – как отвоюем Луганскую область, то мы можем там уже не найти ястреба коротконогого.

Ястреб коротконогий может исчезнуть из Украины (фото: Levant sparrowhawk wikipedia.org User Lajos.rozsa)

Украина без птиц? Куда исчезают воробьи и ласточки, и какими будут последствия

– В Украине сокращается популяция воробьев. Почему так происходит?

– Есть публикации по отдельным местностям с оценкой подобных тенденций, но, к сожалению, в пределах Украины такой программы нет, потому что государство скудно финансирует наши научные исследования.

Есть два вида – домашний и полевой воробей. Их популяция, действительно, сокращается. И на это есть несколько причин. Первая – это химизация сельского хозяйства. Поля заливают инсектицидами, гербицидами и всем, чем только можно. Воробьи, чтобы поднять своих птенцов и нарастить жирок перед зимовкой, ведут их на зерновые культуры. Если эта пшеница протравлена, то они ее не хотят есть.

Кроме того, современные сельскохозяйственные технологии доросли до того уровня, что после сбора урожая на поле почти не остается зерна, поэтому птицам мало еды.

На воробьев также повлияло изменение норм строительства – украинцы начали использовать новейшие кровельные материалы. В дикой природе воробьи обычно селятся в шарообразных гнездах в густых кронах деревьев. Когда воробьи пошли к человеку, они начали гнездиться в соломенных крышах, а затем переселились под шифер. Однако сейчас строители при монтаже крыши закрывают все щели, воробьям просто негде селиться.

Если украинцы массово будут строить качественные современные дома, то воробьи снова переселятся в шарообразные гнезда на деревьях. Последние такие колонии на территории Днепропетровской области наблюдались в 1950-60-х годах. Но сейчас у нас на кафедре есть образец шарообразного гнезда полевого воробья, которое было построено в 2000-х годах. Воробей снова начинает вспоминать свои старые привычки.

Сокращение популяций воробьев – это общемировая тенденция. Британцы отметили, что у них в течение ХХ-го столетия чуть ли не в девять раз уменьшилась численность этих видов, потому что они уже не могут откармливаться на полях.

История с массовым присутствием воробьев связана с тем, что они когда-то нарастили свою численность на сельскохозяйственных угодьях из-за больших остатков урожая. Сейчас воробьи возвращаются к своей естественной численности. Постепенно это станет обычный, а не массовый вид. Возможно, в будущем мы уже не увидим стаи воробьев по 50-100 штук.

– Это будет иметь критические последствия?

– Думаю, что нет. Современный уровень трансформации экосистем критически не угрожает воробьям. Хотя их численность будет ниже, но этот вид не станет краснокнижным за 10-20 лет.

Популяция воробьев в Украине сокращается (фото: Freepik)

– По собственным наблюдениям скажу, что все реже у нас можно увидеть ласточек. Они тоже исчезают?

– Ласточки имеют определенные свои экологические требования и они сейчас отличаются от тех условий, которые создает человек. Сейчас этот вид местами обычный, а местами – малочисленный.

Ласточек вытеснил черный стриж из-за изменения стандартов строительства. И это все произошло в течение прошлого столетия. В начале ХХ-го века господствовала сельская ласточка, которая селилась под крышей, в конюшнях возле скота. Затем начали строить двух- и трехэтажные здания, которые не имели удобных мест для поселения ласточек. Сельским ласточкам негде было цеплять свои гнезда, эти здания начала активно использовать городская ласточка.

Сейчас мы строим бетонные "коробки", в которых есть только отверстия для вентиляции. Ласточки часто не имеют мест для гнездования в таких условиях, а стриж – имеет. Он не строит лепных из земли гнезд, а использует щели, технологические отверстия и ходы вентиляции в многоэтажных зданиях. Поэтому он сейчас самый массовый вид в городе.

Но в малых селах ласточки до сих пор живут, но стрижа вы там часто не увидите. С другой стороны сельская ласточка в условиях больших городов гнездится в подземных переходах, даже в открытых люках подземных коммуникаций. Пока что наиболее ощутимо страдает городская ласточка. В Днепре ее очень мало.

Вот таким образом на популяции ласточки городской и сельской, а также стрижа повлияло изменение способа строительства. Но ласточки не исчезают. Даже в центре Днепра в подземном переходе поселилась пара и успешно выводит птенцов.

"Нашествие" голубей и ворон. Какие птицы живут в городах

– Украинские города населяют голуби. Что скажете об их популяции?

– Голуби – это широкое понятие. Обычно, под ним понимают только сизого голубя, но на самом деле, кроме него в городах живет еще и кольчатая горлица – серенькая небольшая птичка с черным "ошейником". Популяции этих видов чувствуют себя нормально.

Сизый голубь является массовым видом. Время от времени он переживает вспышки различных инфекций, потому что в городах нет достаточно хищников, чтобы регулировать его численность. Иногда сизых голубей бьют ястребы, которые проникают в города. Иногда – даже сапсаны, которые занесены в Красную книгу Украины. Они прилетают в большие города на зиму, чтобы охотиться на сизых голубей и кольчатую горлицу.

Кроме того, в города интенсивно проникает вяхирь, который раньше обитал на сельскохозяйственных угодьях. Этот голубь в полтора-два раза крупнее сизого, имеет белое пятно на боку шеи и белую полосу на крыле. Для этих голубей важен источник питания (поля), место гнездования – древостой и наличие рядом водоема, потому что диета с преобладанием зерна требует, чтобы птица часто пила.

Припутень за последний десяток лет подвинулся в города по двум причинам: первая – это химизация полей, вторая – на этот вид охотились люди. Сейчас почти в каждом парке Днепра присутствует по две-три пары вяхиря.

Еще у нас есть горлица обыкновенная. Это серенькая птичка с коричневыми крыльями. В Европе наблюдался серьезный спад численности обыкновенной горлицы, а у нас ее популяция серьезно не меняла свою численность.

Дело в том, что эта птичка для гнездования требует очень густого подлеска, по которому трудно даже пройти. То есть в тишине она чувствует себя безопасно. В Евросоюзе слишком большую долю лесов окультурили, чтобы там могли ходить люди, а для горлицы – это плохой вариант. У нас никто чащи не чистил, поэтому горлице было, где селиться.

– Надо ли регулировать численность голубей в городах, ведь они переносят много инфекций?

– Регулировать численность надо, но исключительно естественными способами. То есть не отстреливать, а просто создать в зеленых участках города максимально удобные условия для гнездования классических хищных птиц, например, большого ястреба. Он бы регулировал численность голубя.

Популяцию голубей могут контролировать ястребы (фото: Freepik)

– В наших городах также много ворон, почему так?

– Многие путают разные виды птиц, называя их воронами. Ворон – это большая черная птица с массивным клювом. Если птица черная, но имеет беловатый верх клюва – это грач. А вот классической черной вороны у нас нет, в Украине водится только серая ворона – она имеет серое тело, черные крылья и голову.

Интересно, что серая ворона не слишком многочисленна. Она любит гнездиться на высоких деревьях, в основном селится вдоль водоемов. Ее рацион – это мыши, моллюски, крупные насекомые, мертвая рыба, остатки человеческой пищи и тому подобное. Фактически она часто выполняет роль хищных птиц, пытаясь компенсировать их отсутствие во многих экосистемах.

В ХХ веке у многих сложилось ошибочное мнение, что хищные птицы – это зло: мол, они воруют кур и уток, вредят хозяйству. В результате хищных птиц массово уничтожали. В Европе их численность сократилась в десять раз. А на смену им начали приходить вороны – менее требовательные, всеядные, очень приспособленные.

Еще 100 лет назад вороны питались преимущественно жуками и зерном. Сейчас они заняли место, которое раньше принадлежало ястребам и канюкам. И теперь вороны пытаются доминировать в экосистемах.

– Вороны могут быть опасными для людей?

– В Днепре был случай, когда мамы жаловались: мол, вороны атакуют – я с ребенком гуляю, а они летят на коляску. Причина проста: вороненок вылетел из гнезда, еще не способный к полету, и оказался на земле. А вороны – очень заботливые родители. Поэтому они защищали своего птенца. И могут вести себя агрессивно, если человек слишком близко.

– В городских парках люди часто кормят лебедей, уток, голубей. Это можно делать?

– Голуби хорошо переваривают хлеб – у них рацион близок к зерновому, и они нормально усваивают крахмал. А вот для уток и лебедей хлеб вреден.

Хлеб вызывает у них нарушение микрофлоры кишечника, замедление перистальтики. Это может привести к энтеритам: птицы худеют, не могут есть, болеют.

Водных птиц стоит подготовить гранулированным кормом для уток, такой продают во многих местах, в том числе даже на базаре. А голубей можно кормить хлебом, они его переваривают.

– Вы исследуете птиц в Днепропетровской области. Какая там сейчас ситуация с пернатыми?

– Через Днепропетровскую область уменьшилась весенняя миграция гусеобразных: прежде всего гуся белолобого, гуся серого, гуменника и некоторых других. До войны их было много, а сейчас гуси пытаются облетать по широкой дуге районы боевых действий, выстрелы и взрывы их пугают. От коллег с запада Украины знаю, что там миграция гусей нормальная.

Второе изменение – у нас потеплели зимы, уже второй год подряд Днепр не замерзает, поэтому значительная часть водно-болотных птиц не летят на юг на побережье Черного моря, где стреляют и остаются у нас. Например, у нас на зимовке последней зимой был баклан малый. То есть птицы избегают района боевых действий и пользуются потеплением климата, чтобы никуда не лететь и перезимовать у нас.

Александр Пономаренко во время экспедиций (фото предоставил Александр Пономаренко)

Влияние изменения климата: появятся ли в Украине колибри и другие экзотические птицы

– Украина уже ощущает последствия глобального потепления. Могут ли у нас вскоре из-за этого появятся новые виды птиц?

– Изменения климата направлены на глобальное потепление и аридизацию – высушивание климата. Но в разных регионах земного шара это происходит по-разному. Это означает, что какие-то местности будут теплыми, но влажными, а другие – теплыми и сухими.

Судя по данным климатологов, в Украине субтропиков не будет, то есть постепенно будет наблюдаться опустынивание. К нам будут проникать виды с юга и с востока, из Азии. Одним из таких видов является розовый фламинго. Этот вид селится на очень теплых соленых водоемах, в которых развивается планктон, которым тот питается.

Если еще 10 лет назад никто не мог подумать, что будем иметь в гнездовой фауне розовых фламинго, то уже в 2020-21-м у нас появились первые прилеты этого вида на Сиваш. Там была неудачная попытка гнездования. Сейчас мягкие зимы и высокие температуры привели к тому, что в Одесской области водоемы рано прогреваются и там начинает размножаться кормовая база. Поэтому туда пришли фламинго и сейчас успешно гнездятся.

Далее начнут приходить различные полупустынные виды воробьиных. Но как будет происходить этот процесс, полностью никто представить не может, потому что на него сильно влияет человеческая деятельность: война, оккупация, подрыв дамбы Каховской ГЭС и тому подобное.

Из-за уничтожения Каховского водохранилища сейчас будет восстанавливаться историческая пойма Днепра на нижнем течении. Считаю, что не надо заливать эту территорию. Нужно сделать новый водозабор для подачи воды потребителям на юге Украины и все, сам Днепр на нижнем течении должен быть сохранен в естественном виде.

Подрыв Каховского водохранилища разрушил все оросительные системы на юге. Сейчас эта территория идет к опустыниванию. Дальше все будет зависеть от уровня осадков. В целом специалисты сходятся на том, что лет через 50 мы будем в зоне рискованного земледелия. На юге будут полупустынные условия и летом температура будет достигать + 45-50 градусов.

Если не будем поддерживать эти территории искусственно, юг Украины превратится в полупустыню и туда будут заходить виды с юга и востока из Центральной Азии, чтобы расширить свой ареал.

Если после отвоевания юга Украина займется восстановлением лесополос, поставит государственную задачу создать большие площади зеленых насаждений, которые будут удерживать влагу, то в значительной степени сможем нивелировать влияние глобального потепления и искусственно сдержать опустынивание.

– Какие виды у нас могут поселиться из-за опустынивания?

– Кроме уже упомянутого розового фламинго, также могут зайти пустынные виды каменки, черногрудый воробей. То есть это те виды, которые встречаются в Израиле и Казахстане. Серьезного анализа в Украине пока никто не делал.

570 взрослых фламинго поселились в Тузловских лиманах в 2023 году (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

– А колибри в Украине появятся?

– Нет, потому что у нас не будет джунглей. Основная проблема заключается в том, что эти птицы привязаны к источникам своего питания, а именно к цветам, которые цветут круглогодично и продуцируют в большом количестве нектар.

Колибри не способны перелететь океан. Я неоднократно получал снимки и видео от наших сограждан, которые якобы сфотографировали у нас колибри. На самом деле на фото были бабочки одного вида – бражника языкана, или языкана обыкновенного, который имеет длинный хоботок и по манере полета напоминает колибри. Но эта бабочка меньше птицы вдвое-втрое.

– В Черновцах поселились несколько пар попугая Крамера. Как так случилось, что экзотическая птица перекочевала к нам?

– Этот вид из засушливых районов юго-восточной Азии. Он довольно неприхотлив: ест зерно, насекомых, может похищать яйца из чужих гнезд. Одним словом, это такая себе "ворона по-азиатски". Этот попугай давно расширяет свой ареал и уже поселился в Турции, хотя там иногда бывают суровые зимы.

Украинские орнитологи ожидали, что попугай Крамера зайдет через Черноморское побережье Кавказа в Крым, а потом на материковую Украину. Но эти птицы зашли к нам из Европы, где их держали в клетках.

Дело в том, что это создания с характером, они довольно агрессивны, могут укусить. Не каждый их способен держать дома. Подозреваю, что часть людей, которые заводили этих попугаев в Западной Европе с целью содержания в неволе, просто разочаровались в них и выбросили на улицу. Птицы прижились в городах Западной Европы. Потом они появились и в Черновцах.

– Значительное потепление и изменение климата могут привести к тому, что птицы перестанут летать на зимовку в другие края?

– Этот процесс происходит уже давно. Просто у разных видов он происходит в разных временных промежутках. Например, скворец в середине ХХ-го столетия считался перелетным, а уже лет 30 как у нас зимует. Малиновка также у нас остается на зимовку. И это еще одно влияние глобального потепления.

С каждым годом у нас все больше становится видов, которые остаются на зимовку. Сначала зимуют отдельные особи – они выживают и показывают пример другим.

Когда будет интенсивное потепление климата, то массовой миграции птиц не будет, разве еще ласточки будут долго летать, потому что они и стриж питаются только летающими насекомыми, а таких в декабре у нас нет. А все остальные птицы, которые имеют разнообразный рацион питания, постепенно будут оставаться у нас на зимовку.