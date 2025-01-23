Куда едут украинцы на заработки: популярные страны для трудовой миграции

Среди стран, которые украинцы выбирают для трудовой миграции, традиционно лидируют Польша, Германия и Чехия. Однако в последние годы Португалия, Испания и Италия приобретают популярность благодаря упрощенным условиям для трудоустройства.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала специалист по миграционным вопросам юридического отдела компании Visit Ukraine Анна Федоришина.
Португалия известна своей политикой открытых дверей, которая обеспечивает быструю интеграцию украинцев в рабочий рынок.
Преимущества:
Украинцы, которые выбирают Португалию, могут рассчитывать на стабильную работу, социальные гарантии и комфортные условия для интеграции.
Испания предлагает новые возможности легализации через специальные программы, такие как "Arraigo" (укоренение), позволяющие получить вид на жительство и работу.
Преимущества:
Италия предлагает украинцам гибкие условия для получения рабочего разрешения, а также поддержку большой украинской общины.
Преимущества:
Развитая экономика и спрос на работников: Италия нуждается в работниках в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, уход за пожилыми людьми, строительство и гостинично-ресторанный бизнес. Это создает большой потенциал для украинцев, которые ищут работу.
Возможность воссоединения семьи: Итальянские законы предусматривают возможность воссоединения семей для работников с легальным статусом. Кроме того, украинцы могут получить постоянный вид на жительство, а впоследствии и гражданство, работая в стране в течение длительного времени.
Диаспора и поддержка общины: В Италии живет большая украинская диаспора, которая активно поддерживает новоприбывших в их адаптации, поиске работы и решении бюрократических вопросов. Это значительно упрощает интеграцию в новой среде.
Португалия, Испания и Италия активно работают над созданием условий для комфортной адаптации украинцев, предлагая гибкие и выгодные возможности для трудоустройства, социальной поддержки и интеграции.
Напомним, что за опытом войн в Европе, значительная часть беженцев не вернется в Украину. Около половины останется за границей навсегда.