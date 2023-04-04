Куда вложить деньги в Украине: рекомендации от Traders Union

Чтобы сохранить и приумножить свой капитал, стоит задуматься об инвестировании. Как вложить средства с прибылью и минимизировать возможные потери? Если знаний и опыта не хватает, лучше не рисковать и прислушаться к мнению экспертов.

Финансовые аналитики Traders Union проанализировали ситуацию на рынке, доступные рядовым вкладчикам возможности и рассказали, куда вложить деньги в Украине.

Топ решений для инвестирования денег

В Traders Union проанализировали каждый из возможных вариантов, оценили плюсы и минусы, перспективы для новичков. В список вошли те решения, которые подойдут даже людям без специализированных знаний и опыта.

Заработать можно за счет инвестиций в:

покупку жилой недвижимости. Вы можете купить квадратные метры в еще строящемся здании и потом перепродать их по более высокой стоимости после сдачи дома в эксплуатацию. Как вариант - сдавать жилье в аренду, это может приносить до 10-13% годовых. Можно инвестировать средства и в коммерческую недвижимость, а потом сдавать там помещения под офисы или коворкинги. В долгосрочной перспективе это выгодное решение, однако нужно иметь достаточно большой стартовый капитал и быть готовым к преодолению бюрократических сложностей;

драгоценные металлы (золото, серебро, платина и пр.). Покупать можно слитками, монетами или же открыть обезличенный металлический счет. Эксперты Traders Union отмечают, что инвестиции в драгметаллы можно рассматривать тем, кто рассматривает заработок в долгосрочной перспективе. Эти активы имеют сниженную ликвидность по сравнению с другими, однако на них не влияет инфляция и прочие факторы.

ценные бумаги. Это могут быть как акции, облигации, так и индексные фонды. Доходность от инвестирования в ценные бумаги (дивиденды) зависит от того, насколько успешна компания. Если размер прибыли вас не устраивает, вы всегда можете продать акции, облигации через брокера. Однако для эффективной работы на фондовом рынке придется запастись терпением и изучить основы технического, фундаментального анализа.

копитрейдинг. Многие брокеры, в том числе и RoboForex, предлагают новичкам начать сотрудничество с копирования сделок успешных трейдеров. По словам финансовых аналитиков Traders Union, это менее рискованно, чем самостоятельно анализировать рыночную ситуацию и принимать торговые решения. Нужно лишь найти опытного трейдера из рейтинга брокера и дублировать его сделки.

сервисы P2P-кредитования. Тут любой пользователь может дать другому займ под проценты (в валюте или криптовалюте). Однако критически важно найти толковый сервис, чтобы не потерять капитал из-за недобросовестного должника. В Traders Union подчеркнули, что в Украине пока нет законодательной базы для регулирования сервисов P2P, соответственно, гарантии заработка и вывода профита отсутствуют.

Куда вложить средства, каждый должен решать самостоятельно с учетом поставленных целей, собственных финансовых возможностей и срока инвестирования. Новичкам или людям с небольшим капиталом стоит задуматься о копитрейдинге. Для заработка в долгосрочной перспективе популярным до сих пор остаются инвестиции в недвижимость. С окончательным выбором вам должна помочь статья от Traders Union.