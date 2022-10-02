ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Куда делась "вторая армия мира": Подоляк отреагировал на десятитысячные потери России

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 12:20
Куда делась "вторая армия мира": Подоляк отреагировал на десятитысячные потери России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял более 60 тысяч солдат. Ранения получили втрое больше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Все идет по плану, поэтому счетчик ru-смертности пролистал новую страницу. 60 000 российских мародеров уже погибло на украинской земле. Раненых - втрое больше. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда девалась "вторая армия профессионалов"?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала войны враг потерял более 60 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили около 500 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ирина Подоляк
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины