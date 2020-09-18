КУДИ ВЕДЕ УКРАЇНУ КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО?

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі.

Лукашенко закриває кордони. Що це означає для України?

Як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);

Ірина Верещук, Народний депутат, “Слуга народу”;

Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - за життя”;

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина”;

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Вони говорять, а вирішує народ.