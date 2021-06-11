Куди поїхати у відпустку: умови в'їзду для українців в популярні туристичні країни

В Міністерстві закордонних справ України оприлюднили оновлений список умов в'їзду в найпопулярніші туристичні країни світу. Загалом для українців наразі відкриті понад 100 країн світу.
Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.
Зазначається, що зараз через COVID-19 при відвідуванні популярних туристичних напрямків діє низка обмежень і вимог.
У МЗС склали інфографіку щодо умов в'їзду в популярні туристичні країни станом на сьогодні, 11 червня.
Наразі для українців загалом відкриті кордони з понад 100 країнами. З більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті МЗС.
Зазначимо, на початку червня популярна серед українців Туреччина змінила правила в'їзду для українців. З 4 червня для в'їзду до Туреччини українцям необхідно буде пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Альтернативним варіантом є тест на антиген, зроблений протягом останніх 48 годин, або сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19.
З 1 червня в цій країні пом'якшили карантин. Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05: 00 з понеділка по суботу, а також весь день у неділю. Кафе, ресторани, спортивні зали і парки розваг зможуть працювати з 7:00 до 21:00, проте в неділю вони будуть закриті.