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Куди направлять 1 млрд євро допомоги від ЄІБ: відповідь Шмигаля

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 18:03
Куди направлять 1 млрд євро допомоги від ЄІБ: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

З погодженої напередодні допомоги від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 1 млрд євро направлять на підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що вчора ЄІБ погодив виділення Україні 1,6 млрд євро, з яких 1 млрд євро виділять вже зараз.

"Ці кошти будуть спрямовані на заходи з підготовки до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів електро-, водо- і теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури. Відповідне протокольне доручення затвердимо сьогодні", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у вчорашньому релізі від ЄІБ говорилося про те, що кошти в обсязі 1,05 млрд євро мають направити на підтримку стратегічних підприємств, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.

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Європейський Інвестиційний Банк Денис Шмигаль
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