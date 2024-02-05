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Сугробы до 2 метров. В Карпаты вернулась настоящая зима (фото)

Фото: сугробы достигают 2 метров в Карпатах 5 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Карпаты пришла настоящая зима 5 февраля. Снега выпало столько, что сугробы местами достигают 2 метров высотой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост и ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 10:00 5 февраля на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена.

"Ветер южный, юго-западный 15-17 м/с., температура воздуха -4°С. Вьюга. Сугробы свежего снега местами достигают двух метров", - говорится в сообщении поисково-спасательного поста.

Сугробы достигают 2 метров в Карпатах 5 февраля (facebook.com/chornogora.rescue112)

Спасатели просят украинцев отказаться от походов в горы.

"Упорно призываем всех не отправляться при таких погодных условиях в горы! Берегите себя!" - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Погода в Украине

Напомним, на 5 февраля в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

При этом, в ближайшее время воздух из Средиземного моря повлечет за собой повышение температуры Украины до 15-16 градусов. Теплая погода сохранится до середины месяца. При этом, о том, что ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни предупреждал и народный синоптик.

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