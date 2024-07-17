Кучеренко вызвал главу АРМА на комитет ПЭК объяснить причины миллиардных потерь от управления "Укрнефтебурением"

"Читаю очередную порцию массированного пиара от руководительницы АРМА Елены Думы о каких-то колоссальных "добываниях" в управлении "национализированной" газодобывающей компанией "Укрнефтебурения". Читаю аргументацию бывшего руководителя УНБ о миллиардных убытках государственного бюджета как реальное следствие этих "достижений". кажутся гораздо более обоснованными, чем пиар-риторика очередной "гиперуспешной" управленцы от команды "новых лиц", - написал Кучеренко.

Он подчеркнул, что почти 3 миллиарда недополученных госбюджетом от работающего предприятия налогов вряд ли можно считать "победой" АРМА.

"А итоговый отрицательный результат от "управления" УНБ более 1,8 млрд гривен побуждает к очевидному вопросу - сколько на эту сумму можно было закупить дронов и амуниции для ВСУ? Возможно, я ошибаюсь?! Возможно, у госпожи Елены Думы есть какие-то "контраргументы" "?" – спрашивает первый заместитель председателя комитета ЖКХ.

В настоящее время он обратился к председателю Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ с предложением обсудить ситуацию на заседании комитета.

"Стадион да стадион!" – резюмировал нардеп.

Напомним, на днях Алексей Кучеренко поставил руководству АРМА ряд неудобных вопросов, касающихся, в частности, ситуации с потерей буквально через несколько месяцев после назначения нового менеджмента "Укрнефтебурения" лицензии на разработку Сахалинского месторождения после иска Госгеонадр.

Кучеренко отмечает, что без четкого публичного ответа на эти вопросы подобная пиар-возня и лозунги от АРМА в течение последних 7 месяцев будут лишь подтверждать изложенный в их выводах принцип работы "результатом управления является осуществление управления".