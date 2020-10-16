Кучеренко: штрафи за неправильне паркування мають йти на будівництво паркінгів

В Києві не так давно запрацювала система з евакуювання автівок. Це європейський досвід, але штрафи за неправильне паркування мають йти на будівництво паркінгів, а не на прибутки приватним евакуаторам.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини”"Олексій Кучеренко під час брифінгу у відкритому штабі партії, передає прес-служба.

“В Європі все працює наступним чином: 2 контролера роблять фото, фіксують порушення й виписують штраф. Якщо порушник не сплатив штраф 200-300 євро, ця особа може втратити право водити автівку. Собівартість такої операції - це не ганяти евакуатори. В Європі гроші від порушників закону йдуть в бюджет. Мені здається, що ми зробили бізнес для приватної компанії. А мали б створити нормальну систему з виховання наших людей і використання грошей, які вони сплачують у вигляді штрафів на побудову багатоповерхових паркінгів. Саме так робиться в усьому цивілізованому світі", - сказав політик.

За його словами, команда "Батьківщини" разом з киянами мають все чітко зробити, аби контролювати кожну копійку бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

Під час офіційних заходів представник команди Тимошенко запропонував стратегію розв’язання найболючіших столичних проблем - модернізацію житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.