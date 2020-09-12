Кучеренко пояснив, як за рік вдвічі скоротити час перебування киян у заторах

Політик переконаний, слід реалізувати як середньострокові, так і довгострокові заходи з розвантаження доріг

За один рік малобюджетними заходами, за умови швидкого фінансування, можна вдвічі скоротити час перебування киян у заторах.

Про це заявив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає прес-служба.

За його словами, це можливо реалізувати шляхом комплексного плану швидких рішень по негайному відновленню роботи міської електрички, оновленню й терміновому збільшенню рухомого складу міського транспорту, з перевагою електротранспорту та транспорту на воді, оновленню та оптимізації руху швидкісного трамвая і його синхронізації з роботою інших видів транспорту.

“В Києві, завдяки дослідженням світового банку Нью-Йоркської Транспортної академії, побудована транспортна модель Києва, яка з великою точністю може змоделювати будь-який сценарій. Тобто матиматично розраховується оптимальний сценарій транспортної проблеми, з нього обираються заходи, які якнайшвидше можуть зняти напругу", - заявив політик.

Кучеренко переконаний, що слід реалізувати як середньострокові, так і довгострокові заходи з розвантаження столичних доріг.

"Це й добудови лінії метрополітену, й добудови розв’язок, а їх за нашими підрахунками біля 40, й розбудова Київської Великої Окружної дороги. Але це дуже масштабні та затратні проєкти, а нам треба вирішувати ці проблеми найближчим часом. Тому пріоритетними будуть швидкі, малозатратні заходи, які зможуть максимально швидко зняти напругу. Безумовно Києву потрібні й тунелі, і я впевнений, що за умови професійного керівництва і волі за 5 років реально реалізувати проєкти по будівництву 2 тунелів, які кардинально змінять транспортну схему міста", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Батьківщина" оголосила про участь у місцевих виборах 25 жовтня. Конференції партії, на яких відбуватимуться офіційні висунення, пройдуть з 15 по 24 вересня.